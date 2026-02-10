Реклама

01:46, 10 февраля 2026Бывший СССР

Военкор описал отстранение командующего ВСУ фразой «недоштурмовал»

Военкор Котенок об отстранении Манько: Недоштурмовал или перештурмовал
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале высказался об отставке командующего штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентина Манько.

«Вариантов всего два: Манько недоштурмовал или перештурмовал. Как ни странно, но в моменте это выглядит и так, и так», — подчеркнул он.

По словам Котенка, крайней каплей стало то, что так называемое контрнаступление на запорожском направлении у ВСУ «явно пробуксовывает». Военкор отметил большие потери и отсутствие необходимого медийного эффекта.

«Все как и в 23-м, и в 24-м, и в 25-м: много паленого мяса, горящие "коробочки" западного производства, а результаты при таком стечении живой силы и ресурсов близки к нулю», — заключил он.

Манько был известен чередой эпатажных поступков, а также множеством ложных заявлений о ситуации на фронте.

