Появились кадры уничтожения танка Abrams ВСУ

Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams ВСУ на гуляйпольском направлении
Группировка войск «Восток» на гуляйпольском направлении уничтожила танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дополнительной защитой. Кадры опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Отмечается, что цель поразили военнослужащие 35-й армии группировки войск «Восток» в районе населенного пункта Зализничное.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Армия России уничтожила в зоне СВО Abrams модификации «царь-мангал», то есть кустарно модифицированный танк, на который устанавливают дополнительную защиту от беспилотников.

