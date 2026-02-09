Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 9 февраля 2026Россия

Военкор сообщил об уничтожении в зоне СВО танка Abrams в модификации «царь-мангал»

Военкор Коц: Армия России уничтожила в зоне СВО Abrams с дополнительной защитой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России уничтожила в зоне СВО Abrams с дополнительной защитой. Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Журналист подчеркнул, что речь идет о модификации «царь-мангал». Такое неофициальное в ходе СВО стали давать кустарно модифицированным танкам, на которые устанавливается дополнительная защита от беспилотников.

Усовершенствованный таким образом Abrams был уничтожен личным составом группировки войск «Восток» на гуляйпольском направлении, добавил журналист.

Ранее военный блогер Егор Гузенко показал замеченный в зоне СВО танк с «дредами». Такой необычный вид придали боевой машине элементы импровизированной защиты в виде стальных тросов, окружающих башню танка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Онколог назвал главного виновника рака желудка

    Появились кадры уничтожения танка Abrams ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok