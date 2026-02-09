Военкор сообщил об уничтожении в зоне СВО танка Abrams в модификации «царь-мангал»

Военкор Коц: Армия России уничтожила в зоне СВО Abrams с дополнительной защитой

Армия России уничтожила в зоне СВО Abrams с дополнительной защитой. Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Журналист подчеркнул, что речь идет о модификации «царь-мангал». Такое неофициальное в ходе СВО стали давать кустарно модифицированным танкам, на которые устанавливается дополнительная защита от беспилотников.

Усовершенствованный таким образом Abrams был уничтожен личным составом группировки войск «Восток» на гуляйпольском направлении, добавил журналист.

Ранее военный блогер Егор Гузенко показал замеченный в зоне СВО танк с «дредами». Такой необычный вид придали боевой машине элементы импровизированной защиты в виде стальных тросов, окружающих башню танка.

