Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:02, 21 февраля 2026Авто

В регионах России зафиксировали массовые ДТП и пробки из-за снежного шторма

На федеральных трассах и в городах Урала зафиксировали массовые ДТП и пробки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

На федеральных трассах и в городах Урала зафиксировали массовые ДТП и пробки из-за снежного шторма. Об этом сообщает Baza.

В частности, Московский, Пермский и Тюменский тракты встали в длинную пробку из-за сильнейшего снегопада, который в том числе спровоцировал ряд аварий — столкнулись несколько грузовиков, движение практически полностью перекрыто, у людей заканчивается бензин, а объезд через Новоалексеевское шоссе также заблокирован.

В Екатеринбурге непогода спровоцировала мусорный коллапс, так как спецтехника не может пробраться к бакам во дворах, чтобы вывезти отходы. Кроме того, на одной из улиц Екатеринбурга трамвай сошел с рельс.

По данным канала, на трассе Оренбург-Орск наблюдается сильнейший ветер и низкая видимость. Аналогичная ситуация сложилась и на федеральной трассе М-5 в сторону Челябинска.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова оценила вероятность продолжения снегопадов в Москве. По ее словам, на следующей неделе ожидается выпадение еще небольшого количества снега, но это несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В регионах России зафиксировали массовые ДТП и пробки из-за снежного шторма

    Названо худшее время для отправки резюме

    Коростелев тремя словами описал пятое место в марафоне

    Способность Украины заменить нефтепровод «Дружба» для ЕС оценили

    Российским страховщикам запретили работать с клиниками в Индии

    Голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

    Россиянам позволят оформлять гаражи без бюрократии ещё несколько лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok