В регионах России зафиксировали массовые ДТП и пробки из-за снежного шторма

На федеральных трассах и в городах Урала зафиксировали массовые ДТП и пробки

На федеральных трассах и в городах Урала зафиксировали массовые ДТП и пробки из-за снежного шторма. Об этом сообщает Baza.

В частности, Московский, Пермский и Тюменский тракты встали в длинную пробку из-за сильнейшего снегопада, который в том числе спровоцировал ряд аварий — столкнулись несколько грузовиков, движение практически полностью перекрыто, у людей заканчивается бензин, а объезд через Новоалексеевское шоссе также заблокирован.

В Екатеринбурге непогода спровоцировала мусорный коллапс, так как спецтехника не может пробраться к бакам во дворах, чтобы вывезти отходы. Кроме того, на одной из улиц Екатеринбурга трамвай сошел с рельс.

По данным канала, на трассе Оренбург-Орск наблюдается сильнейший ветер и низкая видимость. Аналогичная ситуация сложилась и на федеральной трассе М-5 в сторону Челябинска.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова оценила вероятность продолжения снегопадов в Москве. По ее словам, на следующей неделе ожидается выпадение еще небольшого количества снега, но это несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в столице.