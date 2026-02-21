Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:15, 21 февраля 2026Экономика

Оценена вероятность продолжения снегопадов в Москве

Синоптик Позднякова: Мощных снегопадов в Москве до конца февраля не ожидается
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мощных снегопадов в Москве до конца февраля не будет. Вероятность продолжения осадков в столице оценила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

При этом на следующей неделе ожидается выпадение еще небольшого количества снега. «Прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории "небольшой снежок" и будет идти местами», — отметила синоптик.

По данным Поздняковой, 24 февраля в Москву придет атлантический циклон, который окажет свое влияние. Ожидается, что за 12 часов в столице выпадет от двух до четырех миллиметров осадков. «Это несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада», — пояснила она.

В пятницу, 20 февраля, сообщалось, что сугробы в Москве выросли до 80 сантиметров. Показатель оценен как рекордный за 72 года метеорологических наблюдений в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали город в Удмуртии, пострадали более десяти человек. Регион отдален от границы на 1400 километров

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Названа самая вредная начинка для блинов

    Франция увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы

    В Росавиации назвали катастрофой крушение вертолета в Амурской области

    Выбор канадских судей в полуфинальном матче Олимпиады между Канадой и Финляндией объяснили

    Популярную российскую певицу обвинили в самозахвате элитного поселка

    Россиянин залил Вечный огонь в центре Петербурга

    Оценена вероятность продолжения снегопадов в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok