Оценена вероятность продолжения снегопадов в Москве

Синоптик Позднякова: Мощных снегопадов в Москве до конца февраля не ожидается

Мощных снегопадов в Москве до конца февраля не будет. Вероятность продолжения осадков в столице оценила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

При этом на следующей неделе ожидается выпадение еще небольшого количества снега. «Прогнозируется, что все праздничные дни он будет в категории "небольшой снежок" и будет идти местами», — отметила синоптик.

По данным Поздняковой, 24 февраля в Москву придет атлантический циклон, который окажет свое влияние. Ожидается, что за 12 часов в столице выпадет от двух до четырех миллиметров осадков. «Это несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада», — пояснила она.

В пятницу, 20 февраля, сообщалось, что сугробы в Москве выросли до 80 сантиметров. Показатель оценен как рекордный за 72 года метеорологических наблюдений в столице.