Рекордные сугробы выросли в Москве

МГУ: Сугробы в Москве выросли до 80 см, это рекорд за все время наблюдений

В пятницу, 20 февраля, сугробы в Москве выросли до 80 сантиметров. Это рекордный показатель за все время метеорологических наблюдений в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова.

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», — рассказали специалисты.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам, что сугробы вырастут еще сильнее. По прогнозам синоптика, высота снежного покрова в столице может достигнуть 87 сантиметров.

По оценкам метеоролога, такие сугробы окажутся вдвое выше климатической нормы — для конца февраля она составляет 38 сантиметров. Помимо этого, снегопады, которые обрушились на Москву, войдут в тройку самых мощных в истории.