Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 20 февраля 2026Экономика

Рекордные сугробы выросли в Москве

МГУ: Сугробы в Москве выросли до 80 см, это рекорд за все время наблюдений
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В пятницу, 20 февраля, сугробы в Москве выросли до 80 сантиметров. Это рекордный показатель за все время метеорологических наблюдений в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова.

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», — рассказали специалисты.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам, что сугробы вырастут еще сильнее. По прогнозам синоптика, высота снежного покрова в столице может достигнуть 87 сантиметров.

По оценкам метеоролога, такие сугробы окажутся вдвое выше климатической нормы — для конца февраля она составляет 38 сантиметров. Помимо этого, снегопады, которые обрушились на Москву, войдут в тройку самых мощных в истории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли подробности о плане войны

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    На заводе «Моторинвест» рассказали о судьбе пострадавших при обрушении крыши

    Россиянка избила затравивших ее дочь детей и попала на видео

    В России схлопнулся параллельный импорт

    Россиянам напомнили о наказании за неправильную парковку во дворах

    Рекордные сугробы выросли в Москве

    В Иркутской области после затопления «буханки» с китайскими туристами загорелся парк-отель

    Диетолог назвала помогающие похудеть супы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok