01:40, 21 февраля 2026Мир

В США увидели тревожные сигналы из-за планов Трампа

Politico: Удары США по Ирану могут начаться в эти выходные
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Атаки американских вооруженных сил на Ближнем Востоке «могут начаться уже в эти выходные». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами главы Белого дома Дональда Трампа.

По данным журналистов, Америка направила в регион четверть всех своих военных кораблей, которые сейчас развернуты по всему миру. На сегодняшний день на Ближнем Востоке находятся 17 американских судов.

Некоторые источники уточняют, что Трамп еще не определился, будет ли он наносить удары по иранским объектам, однако, как опять же указывают источники, атаки могут произойти уже в эти выходные. «Любой удар, скорее всего, будет направлен на ядерную и баллистическую ракетные программы Тегерана», — рассказали собеседники.

Подчеркивается, что усилия Пентагона могут обойтись в миллиарды долларов. Такие шаги создадут для Вашингтона дополнительную нагрузку на строку расхода в военной сфере.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американские военные до сих пор не получили список целей для потенциального удара по Ирану. При этом главе Белого дома представили несколько вариантов действий: от точечных ударов до попыток устранить иранское руководство.

