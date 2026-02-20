Трамп не определился с целями

CNN: Американские военные не получили список целей для удара по Ирану

Американские военные до сих пор не получили список целей для потенциального удара по Ирану, что свидетельствует об отсутствии окончательного решения президента Дональда Трампа о начале операции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с планированием.

«Трамп еще не "нажал на курок", отдав приказ о проведении какой-либо конкретной военной операции», — приводит телеканал данные источника.

Трампу представили несколько вариантов действий: от точечных ударов по ядерным или ракетным объектам до попыток устранить иранское руководство и свергнуть режим. Некоторые сценарии предполагают операции продолжительностью в несколько недель, что значительно масштабнее бомбардировок прошлым летом.

В Белом доме подчеркивают, что президент по-прежнему предпочитает дипломатическое решение. Источники отмечают, что Трамп колеблется в выборе между военным и мирным путем, проводя опросы среди советников и союзников.

Ранее Трамп заявил,что Вашингтон отводит Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Соединенными Штатами.

США стянули силы к Ирану для удара в случае провала переговоров. Как утверждают источники CNN, наращивание сил совершается как для давления на Тегеран, так и для обеспечения возможности нанести удар в случае провала переговоров. До этого пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что американский лидер рассматривает все возможные сценарии в отношении Ирана.