Трамп не определился с целями

Американские военные до сих пор не получили список целей для потенциального удара по Ирану, что свидетельствует об отсутствии окончательного решения президента Дональда Трампа о начале операции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с планированием.
«Трамп еще не "нажал на курок", отдав приказ о проведении какой-либо конкретной военной операции», — приводит телеканал данные источника.
Трампу представили несколько вариантов действий: от точечных ударов по ядерным или ракетным объектам до попыток устранить иранское руководство и свергнуть режим. Некоторые сценарии предполагают операции продолжительностью в несколько недель, что значительно масштабнее бомбардировок прошлым летом.
В Белом доме подчеркивают, что президент по-прежнему предпочитает дипломатическое решение. Источники отмечают, что Трамп колеблется в выборе между военным и мирным путем, проводя опросы среди советников и союзников.
Ранее Трамп заявил,что Вашингтон отводит Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Соединенными Штатами.
США стянули силы к Ирану для удара в случае провала переговоров. Как утверждают источники CNN, наращивание сил совершается как для давления на Тегеран, так и для обеспечения возможности нанести удар в случае провала переговоров. До этого пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что американский лидер рассматривает все возможные сценарии в отношении Ирана.