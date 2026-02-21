Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 21 февраля 2026Россия

Российская армия заняла Карповку в ДНР

МО РФ сообщило о занятии Карповки в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России заняли Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили журналистам в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что Российская армия поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки новейших украинских ракет «Фламинго».

12 февраля Минобороны России впервые с начала специальной военной операции сообщило о перехвате ракет «Фламинго». До этого ведомство сообщало об уничтожении цеха, где проходила сборка этих боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия заняла Карповку в ДНР

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Производство автомобилей нового для России бренда наладят в Калуге

    Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки

    Отвергнутый стаей детеныш макаки нашел утешение в плюшевой игрушке

    Раскрыты последствия атаки Украины на российский регион

    Сжегший российский паспорт Шарлот перешел на патриотические песни

    Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

    В регионе России за тысячу километров от границы с Украиной объявили беспилотную опасность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok