22 февраля в России завершается Масленая неделя. Мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений. В Англии празднуют День ничегонеделания, а в Египте — День единства, или Фестиваль Солнца. Какие еще праздники выпадают на 22 февраля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Масленица (Прощеное воскресенье)

Последний день Масленичной недели, когда по традиции сжигают соломенное чучело зимы, прощаются с холодами, и просят у близких прощения за обиды, чтобы с чистым сердцем войти в Великий пост.

Праздники в мире

День поддержки жертв преступлений

Праздник призывает не забывать о проблемах людей, которые стали жертвами различных криминальных действий. Этот день выбрали неслучайно: именно 22 февраля 1990 года в Великобритании обнародовали «Хартию жертв преступлений», которая поднимает вопрос о дополнительных правах и особом отношении к пострадавшим.

День поддержки жертв преступлений отмечают в разных странах, в том числе в России. При этом в нашей стране правовой статус потерпевшего регулируют основополагающие положения Конституции РФ.

Всемирный день борьбы с энцефалитом

По инициативе Всемирного общества энцефалита с 2013 года этот день отмечают в разных странах, в том числе в России. Этот день напоминает людям, насколько опасно заболевание и как важно предотвращать новые случаи заражения.

Энцефалит — это воспаление тканей головного мозга. Причины могут быть разные: например, укус энцефалитного клеща или такие вирусы, как герпес, сифилис и сыпной тиф.

Праздники в отдельных странах

Национальный День ничегонеделания в Великобритании

Организаторы Дня ничегонеделания объясняют, что смысл жизни состоит не только в карьере и рабочее место не стоит делать центром Вселенной. Этот день они предлагают провести в кровати, почитать, посмотреть любимые фильмы, полностью отключиться от рабочих дел.

Фестиваль Солнца в Египте

Ежегодно в честь одного из самых знаменитых правителей Древнего Египта — фараона Рамзеса II — проводится Фестиваль Солнца. У торжества есть и другое название — День единства.

После победы над хеттами в VIII веке до нашей эры в скале Абу-Симбеле построены два храма: в честь правителя и его жены Нефертари. Храмы построены так, что большую часть года в них царит полная темнота. И лишь два раза за 365 дней, 22 февраля и 22 октября, солнечные лучи преодолевают 22-метровый коридор и попадают в храм, освещая статуи богов.

Историки считают, что 22 октября Рамзес родился, а 22 февраля стал правителем Древнего Египта

В дни фестиваля перед храмом устанавливаются большие экраны, на которых видно, что происходит внутри.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 февраля:

День коктейля «Маргарита» в США;

День основания государства в Саудовской Аравии;

День кошки в Японии;

День работников землеустройства, геодезии и картографии в Киргизии.

Церковные праздники

День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России

Святитель Тихон родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Отец всегда брал мальчика с собой на службу, и любовь к вере стала неотъемлемой частью его жизни с самого детства.

В 1989 году святителя Тихона причислили к лику святых. Он почитается и как исповедник, то есть принявший за веру скорби и унижения. 22 февраля 1992 года в Малом соборе Донского монастыря произошло обретение его мощей: сейчас они находятся в Большом соборе Донского монастыря.

День Панкратия

22 февраля православные верующие чтут память преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского. В народе у праздника есть сразу несколько названий: Лаптев день, Панкратий-лапотник, День Никифора и Панкратия.

Именно в этот день на Руси проверяли, в порядке ли хозяйство, начинали плести лапти. Говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».

Какие еще церковные праздники отмечают 22 февраля:

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания;

День памяти мученика Никифора Антиохийского;

Обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского.

Приметы и традиции на 22 февраля

Птицы беспокойно себя ведут — весна наступит рано.

На улице мороз — холод не отступит еще долго.

22 февраля — отличный день, чтобы начать лечение и в кратчайшие сроки избавиться от недугов.

Починка домашней утвари в этот день привлечет в дом благосостояние.

Кто родился 22 февраля

Один из основателей и первый президент Соединенных Штатов родился в 1732 году.

Этот день стал национальным праздником еще в XVIII веке: первые торжественные военные парады в честь отца-основателя США провели в штате Вирджиния еще в 1789 году. С тех пор торжество отмечают каждый год.

Артур Шопенгауэр — один из самых известных философов-иррационалистов XIX века. Его мысли и наблюдения во многом стали отправной точкой для новых концепций в науке.

