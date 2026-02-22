Кошкович: Удар Зеленского по Словакии и Венгрии «Дружбой» — его худшая выходка

Удар президента Украины Владимира Зеленского по Словакии и Венгрии стал его худшей выходкой, поскольку обернется для Киева серьезными последствиями. Об этом предупредил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х.

«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день», — так эксперт отреагировал на новость, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов остановить поставки электроэнергии Украине.

По его словам, в настоящий момент Будапешт и Братислава согласовывают ответные действия на обвинения и ультиматумы со стороны украинского лидера, который ранее перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» чкерез территорию своей республики.

«Весьма вероятно, что это скоординировано с ответными действиями Венгрии, и подобный шаг может последовать очень скоро после хода Словакии», — заключил Кошкович.

Ранее Фицо выдвинул ультиматум Зеленскому, пригрозив прекратить аварийные поставки электричествва на Украину со следующей недели. В свою очередь, Венгрия заблокировала выделение Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.