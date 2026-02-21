Реклама

Премьер Словакии выдвинул ультиматум Зеленскому

Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить подачу электроэнергии на Украину в случае, если Киев не возобновит поставки нефти в страну. Заявление политика опубликовано в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если в понедельник президент Украины [Владимир Зеленский] не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину», — написал он.

По мнению Фицо, Зеленский ведет себя злонамеренно в отношении Словакии, поскольку он не хочет принимать ее мирный подход к урегулированию украинского кризиса.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава венгерского МИД Петер Сийярто вскоре заявил, что Будапешт продолжит блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.

