Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в здании на улице Образцова на северо-востоке Москвы

Сильный пожар произошел в здании на улице Образцова на северо-востоке столицы, передает Агентство «Москва».

По сведениям агентства, рядом с местом возгорания находятся бани «Siberia» бизнес-коуча Дмитрия Портнягина. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Как сообщает Telegram-канал «112», по ситуации на 16:54 по московскому времени площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь распространился на чердаке, а также первом и втором этажах, из здания повалил густой дым. На месте работают экстренные службы.

