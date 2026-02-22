Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 22 февраля 2026Россия

Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в здании на улице Образцова на северо-востоке Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Сильный пожар произошел в здании на улице Образцова на северо-востоке столицы, передает Агентство «Москва».

По сведениям агентства, рядом с местом возгорания находятся бани «Siberia» бизнес-коуча Дмитрия Портнягина. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Как сообщает Telegram-канал «112», по ситуации на 16:54 по московскому времени площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь распространился на чердаке, а также первом и втором этажах, из здания повалил густой дым. На месте работают экстренные службы.

21 февраля сообщалось, что четверо детей погибли при пожаре в Воскресенском городском округе. Возгорание случилось в частном доме в селе Константиново. В результате погибли две двойни, а также бабушка детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Домой к Трампу попытался наведаться вооруженный мужчина

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Над Россией за два часа сбили 71 украинский беспилотник

    Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

    Россия установила антирекорд по количеству медалей на Олимпиаде

    Проект Зеленского о боевых действиях в течение еще трех лет связали с планами Европы

    Названа стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады в Италии

    Названы вероятные сроки удара США по Ирану

    В сборной Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok