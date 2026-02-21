Четверо детей погибли при пожаре в российском регионе

Четверо детей и их бабушка погибли при пожаре в Воскресенском городском округе

Четверо детей погибли при пожаре в Воскресенском городском округе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возгорание случилось в частном доме в селе Константиново вечером в субботу, 21 февраля. В результате погибли две двойни, а также — бабушка детей. Отмечается, что мать с еще одним ребенком успела выпрыгнуть из окна. Их доставили в больницу.

13 февраля стало известно о гибели троих детей девяти, шести и трех лет в результате пожара в квартире дома во Владивостоке. Они находились в квартире без взрослых.

Ранее также сообщалось, что двух мальчиков насмерть завалило снегом в Свердловской области во время катания на горке.