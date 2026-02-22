Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 22 февраля 2026Мир

Премьеры двух европейских стран разругались из-за Украины

Премьеры Орбан и Туск публично поспорили из-за блокирования помощи Киеву
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск разругались в соцсети X из-за финансирования Украины. Посты опубликованы на их страницах.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, [Депутат Ярослав] Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — отметил Туск.

Через несколько часов Орбан ответил, обратившись напрямую к Туску и напомнив о действиях президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены против Будапешта.

Ранее сообщалось, что на улицах Будапешта разместили билборды против финансирования Украины за счет средств Европейского союза (ЕС) и венгерских налогоплательщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о похищении сыновей украинских воров в законе

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Недалеко от въезда в Махачкалу нашли тела двух мужчин

    В украинском городе произошел теракт

    Сырский признал одно преимущество ВС России

    Сырский обозначил свою главную задачу до конца переговоров с Россией

    Премьеры двух европейских стран разругались из-за Украины

    Солнце погрузится в затяжную депрессию

    Дроны ВСУ атаковали российские города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok