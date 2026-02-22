Премьеры двух европейских стран разругались из-за Украины

Премьеры Орбан и Туск публично поспорили из-за блокирования помощи Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск разругались в соцсети X из-за финансирования Украины. Посты опубликованы на их страницах.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, [Депутат Ярослав] Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — отметил Туск.

Через несколько часов Орбан ответил, обратившись напрямую к Туску и напомнив о действиях президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены против Будапешта.

Ранее сообщалось, что на улицах Будапешта разместили билборды против финансирования Украины за счет средств Европейского союза (ЕС) и венгерских налогоплательщиков.