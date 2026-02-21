Реклама

23:06, 21 февраля 2026

В европейском городе развесили билборды против финансирования Украины

Екатерина Щербакова
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

На улицах Будапешта разместили билборды против финансирования Украины за счет средств Европейского союза (ЕС) и венгерских налогоплательщиков. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

На плакатах в поддержку общенациональной петиции изображен президент Украины Владимир Зеленский с потянутой рукой, а также глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, которые указывают на ладонь украинского лидера. В центре плаката громкоговорящий знак «Стоп».

«Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!», — гласит надпись на плакатах.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на сумму в 90 миллиардов евро.

После чего министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.

