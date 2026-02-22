Сегодня, 22 февраля 2026 года, в церковном календаре — Прощеное воскресенье. Это праздник на стыке языческих и православных традиций, он завершает Масленичную неделю и предваряет Великий пост — для верующих это самый строгий период ограничений перед Пасхой. «Лента.ру» рассказывает, откуда взялся этот праздник и какие у него есть традиции.
Что это за праздник и когда отмечается
Прощеное воскресенье — это финальный день Масленичной недели. Дата праздника разнится год от года, но она четко привязана к Святой Четыредесятнице — так называют 40 дней Великого поста. Его даты и продолжительность, в свою очередь, зависят от Пасхи.
Великий пост начинается на следующий день после Прощеного воскресенья.
отмечается Прощеное воскресенье в 2026 году, а 23 февраля начинается Великий пост
История Прощеного воскресенья
Прощеное воскресенье — удивительный праздник, который объединяет две традиции — языческую и православную.
Языческие корни
В финальный день масленичных гуляний язычники праздновали день весеннего равноденствия, он обычно выпадает на 19, 20 или 21 марта. Для земледельцев это был важный рубеж календарного года: считалось, что в весеннее равноденствие зима уступает свои права весне, а в полях начинаются первые работы.
Наши предки в этот день устраивали широкие народные гулянья и славили Ярило и Велеса — богов плодородия, достатка, земли и крупного рогатого скота. Считалось, что чем ярче проведешь заключительный день Масленицы, тем скорее придет весеннее тепло, а боги подарят богатый урожай и избавят от проблем со скотом.
И даже после принятия христианства на Руси традиция гуляний не прекращалась. Лишь дату перенесли так, чтобы шумный праздник не выпадал на Великий пост — его привязали к окончанию Масленицы. Да и саму Масленицу, назвав ее Сырной седмицей, церковь в XVIII веке внесла в православный календарь.
При этом впервые в документах Масленица упоминается в конце XVII века. Узнать о традициях Масленичной недели того времени помогли сохранившиеся письма иностранцев, которые делились своими впечатлениями о Российской империи в годы правления Петра I. Судя по этим документам, «неделя» — это условное обозначение гуляний, а на самом деле Масленицу отмечали не менее 10-14 дней. Правда, у чужеземцев русская традиция восторга не вызвала.
Во всю Масленицу день и ночь продолжается обжорство, пьянство, разврат. Нынешний Патриарх давно уже хотел уничтожить этот бесовский праздник, но не успел, однако ж он сократил время его на восемь дней.
Православные смыслы
В церковном календаре есть и седмицы, и недели. Но важно понимать, что седмица — это календарный отрезок из семи суток (то, что в светской жизни принято называть неделей), а неделя — это воскресенье, один из дней седмицы.
С XVIII века в церковном православном календаре есть Сырная седмица. В нее принято печь блины и ходить с ними по родным и близким, а также кормить обездоленных и просящих.
Последний день, который в народе называется Прощеным воскресеньем, является также «сыропустной неделей». В этот день, всегда накануне Великого поста, уже не полагается есть мясо, но все еще можно употреблять в пищу молоко и все молочные продукты. Считается, что этот день нужно обязательно провести за накрытым столом с самыми близкими, в молитвах и беседах о Боге.
Традиции праздника
Ходить в храм на всенощную
Прощеное воскресенье — это преддверие длинного и самого строгого в православии Великого поста, к которому надо подготовиться. В сыропустную неделю церковь рекомендует отказаться от шумных празднований, настроиться на аскезу и молитвы.
Чаще обращаться к Богу с молитвой рекомендовано всю неделю перед постом. Церковь называет это предочистительной седмицей
В финальный день перед Великим постом в церквях служат особую всенощную службу. На ней священники рассказывают прихожанам о грехопадении первых людей Адама и Евы, об изгнании их из Рая и о последствиях, к которым привело нарушение божьего запрета.
Согласно Библии, Адам и Ева совершили так называемый первородный грех — они впервые ослушались Бога, за что были наказаны. Как говорится в писании, Всевышний создал первых людей, поселил их в Эдеме и позволил гулять везде и вкушать любые плоды, кроме плодов древа познания добра и зла. Однако, поддавшись искушению змея, Ева вкусила запретный плод, а затем предложила его Адаму. И тут же открылся им стыд — они вдруг впервые увидели друг друга нагими. За прегрешение Бог изгнал их из Рая, лишил бессмертия и наделил участью: Еву — рожать детей в муках и поклоняться своему мужу, Адама — тяжело работать, с трудом возделывать землю, на которой будут хорошо расти лишь сорняки и колючки.
Всенощная начинается с вечерни: для нее священнослужители облачаются в темные одежды и начинают читать специальную молитву, благословляющую на Великий пост.
По окончании этой молитвы батюшка просит прощения у собравшихся, а те — у него и друг у друга. Отсюда и название — Прощеное воскресенье
Просить прощения
У православных христиан существует особая «формула», которую нужно произнести в Прощеное воскресенье.
«Прости меня!» — произносит человек, обращаясь к другому. «Бог простит, и я прощаю», — отвечает его собеседник. После чего оба они должны обняться или совершить троекратное христианское целование.
Эта традиция широко распространена в России, и зачастую друг у друга просят прощения и не воцерковленные люди: они обращаются к родным и близким с просьбой простить им ошибки, которые могли привести к обидам и непониманию.
Православная церковь убеждена, что входить в длинный и сложный Великий пост человеку нужно с чистой душой, спокойными мыслями и легким сердцем. А для этого нужно отрешиться от всего, что держит в земном и обыденном. Например, страх показаться неправым после случайно нанесенной близкому обиды может мешать сосредоточиться на молитвах. В священных книгах сказано: чтобы приблизиться к Богу, нужно нести в сердце сострадание, не держать обид и прощать всех — так, как Иисус Христос учил своих учеников прощать людей.
Как просить прощения в этот день
Попросить прощения у близких, родных и друзей лучше лично, с глазу на глаз. Но если сделать так не выходит, можно позвонить, в крайнем случае — отправить сообщение. Предлагаем несколько вариантов СМС, которые можно отослать в Прощеное воскресенье.
- Прости меня, если сделал(а) тебе больно словом или делом. В это Прощеное воскресенье желаю тебе мира в душе!
- Сегодня Прощеное воскресенье, и я хочу попросить у тебя прощения за все, чем мог(ла) тебя случайно огорчить.
- Дорогой (ая) ____! Прости, если чем-то случайно обидел(а) тебя! Пусть это Прощеное воскресенье станет началом нового этапа в наших отношениях, полного понимания и любви.
- В это Прощеное воскресенье хочу сказать тебе очень важные слова. Прости меня, если обидел(а). Надеюсь, ты простишь меня, как я прощаю тебя.
- С Прощеным воскресеньем, последним днем Масленицы! Желаю вам душевного спокойствия и гармонии. Простите меня, если когда-то ненароком обидел(а).
- Сегодня Прощеное воскресенье. Я искренне прошу у тебя прощения, извини, если когда-то задел(а) тебя словом или делом.
- Сегодня важный христианский праздник, Прощеное воскресенье. В этот особенный день хочу сказать: я ценю нашу дружбу и любовь и прошу прощения за свои ошибки!