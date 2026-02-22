Реклама

Стало известно о коррупционной схеме в ВСУ

Пленный ВСУ: Командиры за деньги отпускали украинских солдат с передовой
Юлия Мискевич
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло отпустить солдат с передовой на сумском направлении, если те отдадут часть своей зарплаты. Об этом рассказал главный сержант 6-го батальона 122-й бригады теробороны Игорь Костин, находящийся в плену российских военнослужащих, в беседе с ТАСС.

По его словам, ходили слухи, что можно договориться, и за часть зарплаты уйти в отпуск — или меньше времени проводить на передовой.

Костин подчеркнул, что украинское командование заставляло штурмовать позиции совсем «зеленых» солдат, которые зачастую просто сбегали из-за страха.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что официально с 2022 года Украина потеряла погибшими 55 тысяч солдат. Он подчеркнул, что в это число не входят бойцы, которые числятся пропавшими без вести.

