12:29, 22 февраля 2026Экономика

Россия попала в десятку ведущих производителей одного популярного продукта

РИА Новости: Россия вошла в мировой топ-10 по производству яиц
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Россия в 2024 году вновь попала в десятку ведущих производителей куриных яиц, заняв седьмое место с показателем в 46,4 миллиарда штук, или 2,6 процента от всего мирового выпуска. Об этом со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общий объем производства этого популярного продукта достиг в позапрошлом году 1,78 триллиона, или примерно 214 яиц на одного человека, что почти в полтора раза ниже, чем в России с 317 штуками на гражданина.

Лидером списка стал Китай, на который пришлось более трети (34,8 процента) произведенных в мире яиц, — 617,1 миллиарда штук. В пятерку лидеров также вошли Индия, Индонезия, США и Бразилия с долями в 8,3, 8,2, 6,1 и 3,7 процента соответственно.

Согласно информации Минсельхоза, в 2025 году производство яиц в РФ вновь выросло, прибавив к уровням 2024-го 4,3 процента и составив 48,6 миллиарда штук. Экспорт продукции при этом увеличился сразу на 60 процентов, до 406,7 миллиона штук, что все равно уступает уровням импорта, снизившегося в прошлом году на 13 процентов, до 740,2 миллиона штук.

В январе 2026 года выпуск яиц вырос в России еще на 2,9 процента, до 3,5 миллиарда штук.

