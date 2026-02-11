Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Экономика
14:25, 11 февраля 2026Экономика

Российские яйца ворвались на арабский рынок

«Росптицесоюз»: Монголия и ОАЭ стали главными импортерами российских яиц
Кирилл Луцюк

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2025 году Россия смогла в 1,6 раза нарастить экспорт яиц и снизить их импорт на 13 процентов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Российский птицеводческий союз.

Оказалось, что в прошлом году Россия поставила на внешний рынок 406,7 миллиона штук яиц. Импорт же оценили в 740,2 миллиона штук.

Основным покупателем этой российской продукции оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), купившие 124,4 миллиона штук. Как отметила генеральный директор союза Галина Бобылева, Россия «ворвалась на этот рынок», доля которого в экспортных поставках достигла 30,6 процента.

Кроме ОАЭ, в списке крупных импортеров этой продукции расположились Монголия с результатом 117,3 миллиона штук и Казахстан, снизивший закупки до 110 миллионов со 125,7 миллиона штук в 2024 году.

Осенью прошлого года появился прогноз, что некоторым российским фермерам, возможно, придется снижать объемы выращивания бройлеров, так как доступные им инкубационные яйца Кобб 500 оказались далеки от прежнего качества. Выяснилось, что если прежде цыплят удавалось выращивать до веса в четыре килограмма, то теперь им приходится рассчитывать максимум на 2,3 килограмма.

