«Фонтанка»: В России могут упасть объемы выращивания бройлеров

Фермерам Ленинградской области, возможно, придется снижать объемы выращивания бройлеров, так как доступные им инкубационные яйца Кобб 500 оказались далеки от прежнего качества. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как рассказали сельхозпроизводители, если прежде цыплят удавалось выращивать до веса в четыре килограмма, то теперь им приходится рассчитывать максимум на 2,3 кило. Проблемы начались с лета 2025 года. Есть риск, что фермерам придется поднять цены на свою продукцию с 350 рублей за килограмм до 800, чтобы остаться в плюсе. А это скажется на готовности потребителей продолжать закупки в прежних объемах.

Сельхозпроизводители винят во всем пропажу с российского рынка чешских инкубационных яиц, так как Россельхознадзор запретил ввозить в Россию продукцию ряда чешских птицеводческих предприятий. На местном рынке остались только инкубационные яйца из Турции, качество которых нередко разочаровывает. Оказалось, что турки не могут полностью скопировать Кобб 500.

В свою очередь, российский Минсельхоз в конце июля заверил, что увеличение производства мяса птицы способствует стабильной ценовой ситуации на рынке. По данным ведомства, за год цены производителей на мясо кур (в тушках) выросли всего на пять процентов.