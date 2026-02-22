ВС России отрезали 80-ю бригаду ВСУ от снабжения провизией в Сумской области

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России перекрыли снабжение бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что в лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на протяжении недели отсутствуют провизия, зарядные устройства. Кроме того, аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс.

В публикации говорится, что группировка «Север» перекрыла воздушную логистику ВСУ в данном районе. Доставить необходимое с помощью наземных роботехнических комплексов также невозможно.

Ранее сообщалось, что у Вооруженных сил Украины в Сумской области наблюдается нехватка провизии и батареек для дронов.

