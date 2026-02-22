Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:25, 22 февраля 2026Бывший СССР

Российские солдаты отрезали 80-ю бригаду ВСУ от снабжения провизией

ВС России отрезали 80-ю бригаду ВСУ от снабжения провизией в Сумской области
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России перекрыли снабжение бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что в лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на протяжении недели отсутствуют провизия, зарядные устройства. Кроме того, аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс.

В публикации говорится, что группировка «Север» перекрыла воздушную логистику ВСУ в данном районе. Доставить необходимое с помощью наземных роботехнических комплексов также невозможно.

Ранее сообщалось, что у Вооруженных сил Украины в Сумской области наблюдается нехватка провизии и батареек для дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ложный вызов полиции во Львове обернулся терактом. Что известно о произошедшем?

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Олимпийский чемпион из Норвегии ответил на критику Большунова

    Арабские и исламские страны осудили заявление посла США в Израиле

    Назван новый повод для украинцев покинуть страну

    В НАСА захотели вернуть в сборочный цех аппарат Artemis II

    На Западе высказались о войне с Россией

    Союзник Украины сообщил Киеву плохие новости

    Журова оценила участие россиян в церемонии закрытия Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok