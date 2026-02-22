Солдаты Вооруженных сил (ВС) России перекрыли снабжение бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Уточняется, что в лесопосадках возле населенного пункта Садки, на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, на протяжении недели отсутствуют провизия, зарядные устройства. Кроме того, аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс.
В публикации говорится, что группировка «Север» перекрыла воздушную логистику ВСУ в данном районе. Доставить необходимое с помощью наземных роботехнических комплексов также невозможно.
Ранее сообщалось, что у Вооруженных сил Украины в Сумской области наблюдается нехватка провизии и батареек для дронов.