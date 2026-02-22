Реклама

Украине выделили еще несколько сотен миллионов долларов

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти Дании дополнительно выделят Украине еще 600 миллионов долларов в 2026 году. Об этом сообщило Министерство обороны королевства, передает газета Kristeligt Dagblad.

Таким образом суммарная поддержка Киева Копенгагеном в 2026 году составит 2,2 миллиарда долларов.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала «развязать руки» Украине и предоставить ей необходимое для нанесения ударов по России оружие. По ее мнению, Москва не заинтересована в мире с европейскими странами и понимает только «язык силы». Она отметила, что предотвратить конфликт на Украине могло только предоставление Киеву членства в НАТО.

