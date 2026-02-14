Реклама

Премьер Дании призвала «развязать руки» Украине для ударов по России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Украине нужно «развязать руки» и предоставить необходимое для нанесения ударов по России оружие. К этому призвала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наша проблема с Украиной еще заключается в том, что существуют красные линии, когда речь идет об оружии, которое они могут использовать для победы в этой войне. Вы не можете выиграть войну с одной рукой, связанной за спиной. Нам нужно предоставить им оружие, чтобы они могли нанести удар по России», — сказала она.

По ее словам, Россия не заинтересована в мире с Европой и понимает только «язык силы». Фредериксен добавила, что предотвратить конфликт на Украине могло только предоставление Киеву членства в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что одна из производственных линий украинских новейших ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара.

