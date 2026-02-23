Реклама

02:11, 23 февраля 2026

Масштабные беспорядки картелей добрались до курортов Мексики

На курортах Мексики начались блокады дорог и перестрелки на фоне беспорядков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: RaulFierroZ via X / Reuters

Из курортных городов Мексики начали поступать сообщения о поджогах транспорта и магазинов. Слышны перестрелки, в аэропортах царит паника, сообщают журналисты РИА Новости, которые обратили внимание на соответствующие публикации социальных сетях.

В медиа уточняется, что режим красной тревоги сохраняется в штате Халиско. Местным жителям рекомендовали не выходить из дома. Столкновения продолжаются в ряде федеральных субъектов, о чем рассказал губернатор штата Пабло Лемю Наварро.

По словам очевидцев, тяжелая обстановка возникла в тихоокеанском городе Пуэрто-Вальярта в Халиско, где происходят поджоги автобусов и автомобилей. Перекрываются трассы, местная воздушная гавань остановила работу.

Кроме того, сообщения о блокаде дорог и поджогах стали поступать из карибского штата Кинтана-Роо.

Ранее российское посольство в Мехико посоветовало соотечественникам избегать массового скопления людей. За ситуацией внимательно следят в дипведомстве.

