Мир
01:01, 23 февраля 2026Мир

Россиянам в Мексике дали совет из-за массовых беспорядков

Посольство РФ в Мехико посоветовало россиянам избегать массового скопления людей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Россиянам в Мексике посоветовали избегать мест массового скопления людей и проявлять осторожность в связи с разгоревшимися беспорядками. Об этом сообщил журналистам ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров.

В дипведомстве внимательно следят за обстановкой, которая сложилась на фоне всплеска преступности в конкретных штатах, добавил он. Пока прямых обращений от российских граждан не поступало, вопрос держат на контроле.

Уточняется, что россиянам стоит держаться подальше от объектов возможного нападения.

Вечером 22 февраля стало известно, что в Мексике начались массовые беспорядки. Они стали реакцией членов картелей на ликвидацию одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо). Группы вооруженных людей начали поджигать грузовики и автобусы, перекрывать трассы и устраивать перестрелки.

