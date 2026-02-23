Реклама

Ценности
18:33, 23 февраля 2026

Стилистка назвала визуально старящие вещи в женском гардеробе

Стилистка Рошель Уайт: Одежда со свободным силуэтом визуально старит женщин
Мария Винар

Фото: Wayhomestudio / Freepik

Британская стилистка Рошель Уайт назвала визуально старящие вещи в женском гардеробе. Комментарий публикует Daily Mail.

По мнению эксперта, прибавить несколько лет способна одежда со свободными силуэтами, например, мешковатые свитеры, удлиненные туники и широкие брюки. Вместо них лучше обратить внимание на облегающие трикотажные изделия. «Хорошо скроенные пиджаки и приталенные брюки мгновенно добавляют элегантности. Если же вы все же хотите носить джемперы и джинсы, выбирайте более облегающие модели», — пояснила Уайт.

Кроме того, визуально состарить образ могут джинсы с низкой посадкой, прямого кроя или выцветшие. Их, как считает специалистка, стоит заменить на модели с чуть зауженными или широкими штанинами, которые прекрасно смотрятся с лоферами и ботильонами.

Уайт также добавила в список одежду с пестрыми цветочными принтами, объемными аппликациями и вышивкой. «Нарядные вычурные принты могут выглядеть перегруженными и старомодными. Чтобы придать образу современный вид, выбирайте ненавязчивые принты и изысканные узоры», — посоветовала собеседница портала.

В заключение стилистка упомянула ортопедическую обувь, туфли на массивной подошве и с квадратным носом, а также наряды тусклых и приглушенных тонов. «Выбирайте более изысканные силуэты — лоферы, туфли на массивном каблуке, балетки с эргономичной формой и обтекаемые кроссовки. Что касается одежды, то попробуйте присмотреться к таким оттенкам, как шоколадно-коричневому, насыщенному красному или бордовому, темно-зеленому или даже кобальтово-синему», — порекомендовала она.

Ранее сообщалось, что российский стилист Александр Рогов назвал неожиданно популярный цвет в одежде на Неделе моды в Нью-Йорке.

