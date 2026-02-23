Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 23 февраля 2026Мир

Страна-основатель ЕС захотела его покинуть

Филиппо: Франция должна выйти из ЕС после заявления Здеховского о Венгрии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Франция должна выйти из Европейского союза (ЕС) после заявления чешского депутата Европарламента (ЕП) Томаша Здеховского о Венгрии. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Х.

Филиппо ответил на публикацию Здеховского, в которой тот призвал лишить Будапешт права голоса из-за позиции по санкциям против России.

«Ваш голос имеет значение только в том случае, если вы соглашаетесь с тем, чего хочет ЕС, в противном случае ваш голос ничего не значит! Давайте выйдем из ЕС, чтобы уничтожить эту фашистскую бородавку и освободить нашу страну!» — призвал Филиппо.

Ранее Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выдать Украине. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи украинским властям финансовых средств, что привело к отмене этого решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали сроки заключения мирного соглашения по Украине

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Баскетболист Касаткин рассказал о возвращении к спорту после ареста во Франции

    В офисе Зеленского назвали дату следующего раунда переговоров

    Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания

    Врач назвала противопоказания для диет с целью похудения

    В Госдуме отреагировали на подготовку провокаций Запада у границ России

    Страна-основатель ЕС захотела его покинуть

    В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok