Филиппо: Франция должна выйти из ЕС после заявления Здеховского о Венгрии

Франция должна выйти из Европейского союза (ЕС) после заявления чешского депутата Европарламента (ЕП) Томаша Здеховского о Венгрии. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Х.

Филиппо ответил на публикацию Здеховского, в которой тот призвал лишить Будапешт права голоса из-за позиции по санкциям против России.

«Ваш голос имеет значение только в том случае, если вы соглашаетесь с тем, чего хочет ЕС, в противном случае ваш голос ничего не значит! Давайте выйдем из ЕС, чтобы уничтожить эту фашистскую бородавку и освободить нашу страну!» — призвал Филиппо.

Ранее Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выдать Украине. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи украинским властям финансовых средств, что привело к отмене этого решения.