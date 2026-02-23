В День защитника Отечества над территорией России сбили 27 дронов

23 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
С 12 до 15 часов по московскому времени в День защитника Отечества силами ПВО было сбито 27 БПЛА. Больше всего дронов — 13 аппаратов — было сбито над территорией Белгородской области. Еще пять беспилотников уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Краснодарским краем.
Кроме того, два БПЛА ликвидированы в небе над Курской областью, еще два — над Республикой Крым, и один дрон — над акваторией Черного моря. Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.
В ночь на 23 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 152 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что средства ПВО в период с 16 по 22 февраля уничтожили не менее 1811 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что больше всего дронов сбили 16 и 17 февраля — 345 и 334 соответственно. Большинство атак приходилось на европейскую часть России.