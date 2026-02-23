Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 23 февраля 2026Россия

В День защитника Отечества над территорией России сбили 27 дронов

Минобороны: Силы ПВО 23 февраля сбили 27 украинских беспилотников над Россией
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

23 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 12 до 15 часов по московскому времени в День защитника Отечества силами ПВО было сбито 27 БПЛА. Больше всего дронов — 13 аппаратов — было сбито над территорией Белгородской области. Еще пять беспилотников уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над Краснодарским краем.

Кроме того, два БПЛА ликвидированы в небе над Курской областью, еще два — над Республикой Крым, и один дрон — над акваторией Черного моря. Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.

В ночь на 23 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 152 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Ранее сообщалось, что средства ПВО в период с 16 по 22 февраля уничтожили не менее 1811 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что больше всего дронов сбили 16 и 17 февраля — 345 и 334 соответственно. Большинство атак приходилось на европейскую часть России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Названа оптимальная частота смены зубной щетки

    В День защитника Отечества над территорией России сбили 27 дронов

    Москвичка напала на студенток из-за места в трамвае

    Одна европейская страна пообещала Украине помочь вступить в ЕС

    Путин высказался о помощи семьям участников СВО

    Тарасова заявила об украденной у россиян медали на Олимпиаде

    Бывшего премьера Польши обвинили в махинации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok