Названо число сбитых за неделю украинских БПЛА

РИА Новости: Средства ПВО за неделю уничтожили не менее 1811 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 16 по 22 февраля уничтожили не менее 1811 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Число сбитых за неделю дронов назвало РИА Новости на основе данных Минобороны России.

Отмечается, что больше всего дронов сбили 16 и 17 февраля — 345 и 334 соответственно. Большинство атак приходилось на европейскую часть России.

Ранее сообщалось, в что течение двух часов 22 февраля — с 14:00 до 16:00 по московскому времени — силами ПВО был уничтожен 71 беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать российские регионы.

