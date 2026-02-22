Над Россией за два часа сбили 71 украинский беспилотник

Минобороны РФ: С 14:00 до 16:00 в России был уничтожен 71 беспилотник ВСУ

В течение двух часов 22 февраля — с 14:00 до 16:00 по московскому времени — силами ПВО был уничтожен 71 беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать российские регионы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ее представители уточнили, что 29 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 15 — над Московским регионом, включая 11 беспилотников, летевших на Москву, столько же — над Калужской областью. 8 БПЛА нейтрализовали над территорией Белгородской области, 2 — над Тульской и еще по 1 — над территорией Курской и Тверской областей.

До этого о последствиях украинской атаки сообщили главы российских регионов. По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, по возглавляемому им региону ВСУ ударили дронами и ракетами. Столичный мэр Сергей Собянин, в свою очередь, рассказал об уничтожении средствами ПВО нескольких летевших на Москву беспилотников.