Собянин сообщил об отражении атаки ВСУ на Москву

Мэр Москвы Собянин: Система ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, на месте падения обломков летательного аппарата работают специалисты экстренных служб. Спустя 12 минут Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, а в 15:29 средства ПВО сбили еще четыре летательных аппарата. В 15:38 мэр рассказал об отражении еще одной атаки, а через двадцать минут — о сбитии трех дронов.

Таким образом, всего в столичном районе уничтожили 10 украинских беспилотников.

На этом фоне была ограничена работа московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. «Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — заявили в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, за сутки по региону выпустили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов, более 120 из которых были сбиты.

Также над Саратовом и Энгельсом прогремело около десяти взрывов.