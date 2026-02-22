Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 22 февраля 2026Россия

Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

По Белгородской области за сутки выпустили более 200 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Из сообщения чиновника следует, что за сутки по региону выпустили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), более 120 из которых были сбиты. Атаке подверглись Белгородский, Краснояружский, Валуйский, Борисовский, Шебекинский, Грайворонский и другие округа. При ударах пострадали девять человек.

В полдень Гладков сообщил об очередной атаке на регион — БПЛА ударил по автомобилю. При атаке водитель машины не выжил.

Ранее сообщалось, что над Саратовом и Энгельсом прогремело около десяти взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу Эстонии разместить у себя ядерное оружие

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

    Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине

    Лагард покинула зал во время речи министра США в Давосе

    Задержан предполагаемый исполнитель теракта во Львове

    Врач предупредил об опасных последствиях лечения геморроя народными методами

    На один вид товаров начнет действовать новый ГОСТ

    В Международной федерации хоккея выразили надежду на участие сборной России в Играх-2030

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok