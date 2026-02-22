Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

По Белгородской области за сутки выпустили более 200 украинских БПЛА

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Из сообщения чиновника следует, что за сутки по региону выпустили более 200 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), более 120 из которых были сбиты. Атаке подверглись Белгородский, Краснояружский, Валуйский, Борисовский, Шебекинский, Грайворонский и другие округа. При ударах пострадали девять человек.

В полдень Гладков сообщил об очередной атаке на регион — БПЛА ударил по автомобилю. При атаке водитель машины не выжил.

Ранее сообщалось, что над Саратовом и Энгельсом прогремело около десяти взрывов.