Россия
03:12, 22 февраля 2026

Дроны ВСУ атаковали российские города

Shot: Над Саратовом и Энгельсом прогремело около десяти взрывов
Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Над Саратовом и Энгельсом прогремело около десяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов. Отмечается, что взрывы над Саратовом начались около 02:00 ночи и продолжаются до сих пор. Всего местные жители слышали около 8-10 громких звуков в южной части. Меньшее число взрывов прогремело над Энгельсом.

Также очевидцы рассказали, что видели две вспышки над рекой Волгой. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на субботу, 21 февраля, Удмуртия, расположенная в 1400 километрах от границы с Украиной, подверглась нападению ВСУ. В ходе налета БПЛА ранения получили 11 человек.

