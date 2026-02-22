Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 22 февраля 2026Россия

Власти объявили о жертвах и разрушениях при комбинированной атаке ВСУ

ВСУ атаковали Брянскую, Белгородскую и Калужскую области, есть жертвы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Белгород

Белгород. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Московский регион, Брянскую, Белгородскую и Калужскую области, в результате комбинированной массированной атаки есть жертвы. Об этом объявили власти российских регионов.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вверенный ему регион подвергся атаке дронов и ракет. При ударе беспилотника по автомобилю в поселке Малиновка Белгородского округа не выжил мужчина. Жертвами атаки стали и жители Брянской области — в этом регионе два человека получили ранения. Кроме того удару подвергся фельдшерский пункт в селе Понуровка, есть разрушения.

В Калужской области средства противовоздушной обороны сбили пять дронов, а над Московским регионом — 10 летательных аппаратов.

Известно, что за сутки Украина выпустила по Белгородской области не менее 200 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны усиливать наше ПВО». Зеленский вновь обратился к Западу за помощью после ночных ударов России. О чем он попросил?

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Москвичам назвали срок прихода настоящей весны

    Власти объявили о жертвах и разрушениях при комбинированной атаке ВСУ

    В Иране разработали план на случай гибели Хаменеи и атак США

    Россияне активно скупают автомобили одного класса

    Стилист назвал россиянкам тренды в прическах на весну 2026 года

    Блогер из России соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола

    Немецкий вице-канцлер назвал главных пострадавших от пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok