Власти объявили о жертвах и разрушениях при комбинированной атаке ВСУ

ВСУ атаковали Брянскую, Белгородскую и Калужскую области, есть жертвы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Московский регион, Брянскую, Белгородскую и Калужскую области, в результате комбинированной массированной атаки есть жертвы. Об этом объявили власти российских регионов.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вверенный ему регион подвергся атаке дронов и ракет. При ударе беспилотника по автомобилю в поселке Малиновка Белгородского округа не выжил мужчина. Жертвами атаки стали и жители Брянской области — в этом регионе два человека получили ранения. Кроме того удару подвергся фельдшерский пункт в селе Понуровка, есть разрушения.

В Калужской области средства противовоздушной обороны сбили пять дронов, а над Московским регионом — 10 летательных аппаратов.

Известно, что за сутки Украина выпустила по Белгородской области не менее 200 беспилотников.