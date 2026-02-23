В ЕС сообщили о позиции США по блокировке поставок российской нефти

Европейский союз (ЕС) не получил поддержки США и «Группы семи» (G7) для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20 пакета санкций. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров, перевозящих российскую нефть (...) США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что остальные страны-члены G7 допустили присоединение к санкциям в будущем, но «четких обещаний не дали». Также не исключено, что США введут собственные ограничения на своих условиях.