05:06, 23 февраля 2026

В ЕС сообщили о позиции США по блокировке поставок российской нефти

ТАСС: ЕС не получил поддержки США для блокирования поставок российской нефти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Европейский союз (ЕС) не получил поддержки США и «Группы семи» (G7) для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20 пакета санкций. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров, перевозящих российскую нефть (...) США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что остальные страны-члены G7 допустили присоединение к санкциям в будущем, но «четких обещаний не дали». Также не исключено, что США введут собственные ограничения на своих условиях.

