BBC: Зеленский поставил под сомнение надежность Трампа в гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение надежность президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC.

В беседе с журналистами Зеленский ответит на вопрос о доверии хозяину Белого дома, в том числе по вопросу гарантий безопасности. Зеленский заявил, что Киев нуждается в поддержке конгресса, поскольку гарантии безопасности Украина рассчитывает получить сразу на 30 лет — к тому моменту президент может смениться.

«Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно», — говорится в материале.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Владимира Зеленского может устранить собственное окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией.