Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 23 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский поставил под сомнение надежность Трампа

BBC: Зеленский поставил под сомнение надежность Трампа в гарантиях безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил под сомнение надежность президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC.

В беседе с журналистами Зеленский ответит на вопрос о доверии хозяину Белого дома, в том числе по вопросу гарантий безопасности. Зеленский заявил, что Киев нуждается в поддержке конгресса, поскольку гарантии безопасности Украина рассчитывает получить сразу на 30 лет — к тому моменту президент может смениться.

«Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно», — говорится в материале.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Владимира Зеленского может устранить собственное окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова назвала количество получивших увечья из-за действий ВСУ украинских детей

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Россиянка выманила у любовника миллион рублей на развод и попала под суд

    В Белом доме прокомментировали ликвидацию главы картеля CJNG

    В Финляндии поразились новому заявлению Зеленского о Путине

    Названы самые популярные направления для путешествий из Москвы в феврале-марте

    В США заявили об угрозе срыва визита лидеров Евросоюза в Киев

    Зеленский поставил под сомнение надежность Трампа

    Захарова призвала окружить заботой пострадавших от боевых действий украинских детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok