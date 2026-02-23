Профессор Сакс: Зеленского могут устранить в случае согласия на мир с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского может устранить его же окружение, если он решит подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

«Может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое. Например, на самом деле подписать соглашение, на которое он согласился», — считает профессор.

Как отметил Сакс, в достижении мира заинтересованы Россия и США.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский стал обузой для США, которые могут его устранить. По его словам, Россия видит в Украине «язву», мучающую Москву уже более десяти лет. Он уверен, что РФ не даст Украине «перейти в будущее» и не позволит Зеленскому продолжать свою политическую деятельность.