Бездомный мужчина начал мастурбировать на глазах у туристов в Таиланде

Бездомный мужчина мастурбировал в окружении людей на пляже Паттайи

Отдыхавшие на пляже Таиланда туристы были напуганы из-за действий бездомного мужчины — он мастурбировал у них на глазах. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло утром 20 февраля на побережье Паттайи. Мужчина без определенного места жительства лег на песок и начал заниматься онанизмом в окружении людей. Местные жители и гости азиатской страны встревожились, некоторые начали снимать непристойное поведение таиландца на телефон — после этого он ушел.

Один из очевидцев, 38-летний Кампанат Уэсакул, заявил, что часто замечает злоумышленника гуляющим по набережной. Жители окрестных домов также выразили недовольство проблемой бездомных, которую власти муниципалитета не решают. Чиновники не прокомментировали инцидент.

