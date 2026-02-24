Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 24 февраля 2026Путешествия

Бездомный мужчина начал мастурбировать на глазах у туристов в Таиланде

Бездомный мужчина мастурбировал в окружении людей на пляже Паттайи
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Отдыхавшие на пляже Таиланда туристы были напуганы из-за действий бездомного мужчины — он мастурбировал у них на глазах. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло утром 20 февраля на побережье Паттайи. Мужчина без определенного места жительства лег на песок и начал заниматься онанизмом в окружении людей. Местные жители и гости азиатской страны встревожились, некоторые начали снимать непристойное поведение таиландца на телефон — после этого он ушел.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Один из очевидцев, 38-летний Кампанат Уэсакул, заявил, что часто замечает злоумышленника гуляющим по набережной. Жители окрестных домов также выразили недовольство проблемой бездомных, которую власти муниципалитета не решают. Чиновники не прокомментировали инцидент.

Ранее двое туристов устроили секс-шоу в тук-туке и попали в черный список Таиланда. Во время непристойного поведения мужчину и женщину сняли на видео очевидцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это начало конца». Зеленский высказался о перспективах конфликта, выборах на Украине и своем будущем

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Зеленский в годовщину начала спецоперации вернулся в свой бункер

    Россия резко увеличила экспорт одной замороженной ягоды

    Турист отпраздновал свой день рождения в ночном клубе популярного курорта Европы и исчез

    Зеленский обратился к Западу с одним требованием

    Раскрыты подробности избиения российской актрисы в пабе

    Опровергнута польза одной популярной утренней привычки

    Россиянам назвали способы защититься от NFC-мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok