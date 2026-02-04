Двое туристов устроили секс-шоу в тук-туке и попали в черный список Таиланда

Французскую пару депортировали из Таиланда из-за секса в общественном транспорте

Секс-шоу в общественном транспорте обернулось для путешественников из Европы аннулированием туристических виз в Таиланде. Об этом сообщило издание The Bangkok Post.

30 января французская пара занялась сексом в тук-туке, движущемся по дороге Кату-Патонг на Пхукете. Во время непристойного поведения мужчина и женщина попали на снимки очевидцев. Фотографии быстро распространились в интернете, вызвав шквал гневных комментариев в социальных сетях. Полицейские опознали и задержали возлюбленных. За то, что они устроили прилюдный половой акт, их внесли в черный список страны, затем туристов депортировали.

Ранее стало известно, что попавшие в пробку туристы занялись сексом на заднем сиденье тук-тука на Пхукете. При этом задняя стенка транспорта была прозрачной. Свидетелем инцидента стал попавший в затор мотоциклист, вставший в колонну из машин позади моторикши.