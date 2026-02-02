Реклама

Попавшие в пробку туристы занялись сексом на заднем сиденье тук-тука в Таиланде

Daily Star: Трое туристов занялись сексом в тук-туке во время поездки по Пхукету
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: ViralPress / Daily Star

Трое туристов занялись сексом у всех на виду во время поездки в Таиланде. Об этом сообщило издание Daily Star.

29 января двое мужчин и женщина совершили публичный половой акт на заднем сиденье тук-тука. Транспорт стоял в пробке на Пхукете, при этом его задняя стенка была сделана из прозрачной пленки. Свидетелем инцидента стал попавший в затор мотоциклист Сомчай Сирират, вставший в колонну из машин позади моторикши. «Я не мог уехать, потому что мы застряли, и записал видео в качестве доказательства. Это произошло на холме Патонг», — объяснил Сирират.

Очевидец обратился в полицию и предоставил офицерам видеоролик, на котором женщина стоит на четвереньках в окружении двух мужчин. Сотрудники правоохранительных органов изучили материал и объявили нарушителей общественного порядка в розыск. За непристойное поведение путешественникам может грозить штраф до пяти тысяч бат (12 тысяч рублей).

Ранее туристы занялись сексом на заднем сиденье тук-тука в Таиланде и попали на видео. Водитель подобрал отдыхающих у отеля Royal Paradise в районе Кату и должен был отвезти к гостинице Karon Hill, однако по дороге заметил неладное.

