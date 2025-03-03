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20:06, 3 марта 2025Путешествия

Туристы занялись сексом на заднем сиденье тук-тука в Таиланде и попали на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На тайском Пхукете пара британских туристов занялась сексом на заднем сиденье тук-тука и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Водитель подобрал отдыхающих у отеля Royal Paradise в районе Кату и должен был отвезти к гостинице Karon Hill, однако по дороге заметил неладное. Обернувшись, он увидел, как девушка в коротком платье залезла на колени парня для совершения сексуального акта. При этом все прохожие или пассажиры соседних машин и тук-туков видели происходившее.

Водитель не сразу остановил пару: для начала он снял видео в качестве доказательства, а затем постучал им в окно. Туристы не отреагировали. Тогда мужчина остановился и выгнал их, даже не взяв деньги за проделанный путь. Он не стал обращаться в полицию, но назвал этот инцидент неуважением к местным жителям.

«Они бы не сделали такое в своей родной стране. Так почему они думают, что делать такое здесь — нормально?» — задался вопросом водитель.

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