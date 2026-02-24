Британия начала учить ВСУ управлять боевыми вертолетами

Британия стала проводить для ВСУ курсы по управлению боевыми вертолетами

Великобритания начала проводить обучающие курсы по управлению боевыми вертолетами для украинских инструкторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Соединенного Королевства.

Как уточняется, пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день проходят тренировки на одной из британских авиабаз, чтобы стать инструкторами по пилотированию таких вертолетов. Британия выступила с таким предложением к Украине впервые.

«Выпускники (курса — прим. «Ленты.ру») будут готовить следующее поколение украинских военных летчиков», — говорится в заявлении. Кроме того, Лондон намерен дополнительно выделить Киеву 20 миллионов фунтов (27 миллионов долларов) на поддержку Украины в энергетическом секторе и восстановление ее энергосетей.

Ранее издание Politico писало, что пехотинцы Британии начали готовиться к войне с Россией на военной базе, расположенной в Норвегии. Там отрабатываются экстремальные действия на случай активации пятой статьи Устава НАТО. К следующему году численность военных на базе хотят увеличить.