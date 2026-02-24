Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:21, 24 февраля 2026Бывший СССР

Британия начала учить ВСУ управлять боевыми вертолетами

Британия стала проводить для ВСУ курсы по управлению боевыми вертолетами
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания начала проводить обучающие курсы по управлению боевыми вертолетами для украинских инструкторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Соединенного Королевства.

Как уточняется, пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день проходят тренировки на одной из британских авиабаз, чтобы стать инструкторами по пилотированию таких вертолетов. Британия выступила с таким предложением к Украине впервые.

«Выпускники (курса — прим. «Ленты.ру») будут готовить следующее поколение украинских военных летчиков», — говорится в заявлении. Кроме того, Лондон намерен дополнительно выделить Киеву 20 миллионов фунтов (27 миллионов долларов) на поддержку Украины в энергетическом секторе и восстановление ее энергосетей.

Ранее издание Politico писало, что пехотинцы Британии начали готовиться к войне с Россией на военной базе, расположенной в Норвегии. Там отрабатываются экстремальные действия на случай активации пятой статьи Устава НАТО. К следующему году численность военных на базе хотят увеличить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В США объяснили нападки Залужного на Зеленского

    На Украине отреагировали на отказ Словакии от поставок электроэнергии

    Британия начала учить ВСУ управлять боевыми вертолетами

    Названо способное разжечь войну Европы с Россией событие

    Знаменитый футболист скормил возлюбленную собакам и решил стать политиком

    Девушка в панике приехала на прием к врачу и узнала неожиданную причину своей боли

    Россиянам рассказали о главных врагах похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok