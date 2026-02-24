Реклама

Буданов высказался об ударе по Валдаю

Буданов высказался против ударов по центрам принятия решений в РФ и на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. Против этого высказался глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина».

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае (местоположение резиденции президента России Владимира Путинаприм. «Ленты.ру»). Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — объяснил Буданов.

Он добавил, что в условиях переговоров обеим сторонам следует соблюдать правила и придерживаться определенных принципов.

Ранее Буданов заявил о приближении момента для «окончательных решений» по Украине. Он признал, что переговорный процесс «идет непросто», но стороны «движутся вперед».

