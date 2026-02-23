Буданов заявил о приближении момента для «окончательных решений» по Украине

В переговорах о мирном урегулировании на Украине приближается момент для принятия окончательных решений о судьбе конфликта. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит агентство УНИАН.
Он признал, что переговорный процесс «идет непросто», но стороны «движутся вперед». «Мы подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость победит», — сказал Буданов.
Ранее глава офиса Зеленского сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться 26 и 27 февраля. Он уточнил, что главным остается вопрос территорий.