15:45, 23 февраля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали дату следующего раунда переговоров

Буданов: Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти 26 и 27 февраля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться 26 и 27 февраля. Об этом сообщает глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в комментарии изданию «Общественное».

«По его словам, новый раунд переговоров может состояться, вероятно, 26-27 февраля», — сказано в публикации украинского издания в Telegram.

Буданов отметил, что главным остается вопрос территорий. Ранее источник ТАСС сообщил о новых трехсторонних переговорах по Украине. Точная дата названа не была, однако, уточнялось, что встреча может состояться на неделе с 23 февраля по 1 марта.

17 и 18 февраля в Женеве прошли переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые».

