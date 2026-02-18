Реклама

Раскрыты новые подробности переговоров по Украине в Женеве

Мединский провел отдельные закрытые переговоры перед тем, как покинуть Женеву
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Перед тем как уехать в аэропорт, помощник президента России и глава делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский провел отдельные закрытые двухчасовые переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, речь идет о встрече в отеле InterContinental.

Позже сам Мединский подтвердил, что провел в Женеве переговоры с украинской стороной в закрытом формате.

Ранее Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми. При этом он подчеркнул, что они были деловыми и продолжительными.

Уточняется, что 17 февраля встреча длилась порядка шести часов. 18 февраля — два часа. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждать содержание переговоров пока не следует.

