Раскрыты новые подробности переговоров по Украине в Женеве

Перед тем как уехать в аэропорт, помощник президента России и глава делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский провел отдельные закрытые двухчасовые переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, речь идет о встрече в отеле InterContinental.
Позже сам Мединский подтвердил, что провел в Женеве переговоры с украинской стороной в закрытом формате.
Ранее Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми. При этом он подчеркнул, что они были деловыми и продолжительными.
Уточняется, что 17 февраля встреча длилась порядка шести часов. 18 февраля — два часа. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждать содержание переговоров пока не следует.