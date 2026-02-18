Реклама

В Кремле ответили на вопрос об обсуждении встречи Путина и Зеленского

Песков: Обсуждать содержание переговоров в Женеве пока не следует
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Обсуждать содержание переговоров между Россией и Украиной в Женеве пока не следует. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты спросили у него, действительно ли на переговорах поднималась тема возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также что думает российская сторона о таком предложении.

«Сейчас пока о том, что обсуждалось, вряд ли следует говорить. Нужно дождаться завершения этого раунда», — сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров. По его словам, личная встреча была бы лучшим способом добиться прорыва в территориальных вопросах.

