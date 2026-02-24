Политик Мема: Желание Каллас навредить РФ демонстрирует ее отрыв от реальности

Желание верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас всячески навредить России демонстрирует ее отрыв от реальности. Об этом в соцсети Х сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности», — написал он, комментируя слова Каллас о том, что в случае невозможности согласовать выделение Украине помощи в 90 миллиардов евро ЕС вновь рассмотрит сценарий финансирования Киева за счет замороженных российских активов.

Ранее Каллас заявила, что ЕС совместно с Еврокомиссией работает над запретом въезда в Европу для всех россиян, принимавших участие в спецоперации на Украине.