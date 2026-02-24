Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 24 февраля 2026Мир

Каллас уличили в отрыве от реальности

Политик Мема: Желание Каллас навредить РФ демонстрирует ее отрыв от реальности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Желание верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас всячески навредить России демонстрирует ее отрыв от реальности. Об этом в соцсети Х сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности», — написал он, комментируя слова Каллас о том, что в случае невозможности согласовать выделение Украине помощи в 90 миллиардов евро ЕС вновь рассмотрит сценарий финансирования Киева за счет замороженных российских активов.

Ранее Каллас заявила, что ЕС совместно с Еврокомиссией работает над запретом въезда в Европу для всех россиян, принимавших участие в спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал причину взрыва около машины ГАИ в Москве

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Внешность Селены Гомес в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети

    Разведка раскрыла планы по вооружению Украины ядерной бомбой

    В России ответили анонсировавшему в годовщину СВО новые удары Зеленскому

    Раскрыты детали миллиардной аферы на поставках наборов для гигиены российским солдатам

    Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов

    Автомобилистам назвали важные изменения с 1 марта

    В Европе пришли в уныние из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok