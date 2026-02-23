Каллас объявила о радикальном решении в отношении участников СВО

Каллас: ЕС планирует запретить въезд на свою территорию участникам СВО

Европейский союз (ЕС) намерен запретить въезд на свою территорию всем участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону», — заявила она.

Ранее Каллас призвала министров иностранных дел стран-членов ЕС работать над лоббированием сокращения численности Вооруженных сил (ВС) России. Она подчеркнула, что если будут вводиться ограничения для украинской армии, то таких же мер нужно добиваться по отношению к российским войскам.