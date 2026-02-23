Каллас объявила о радикальном решении в отношении участников СВО

Европейский союз (ЕС) намерен запретить въезд на свою территорию всем участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.
«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону», — заявила она.
Ранее Каллас призвала министров иностранных дел стран-членов ЕС работать над лоббированием сокращения численности Вооруженных сил (ВС) России. Она подчеркнула, что если будут вводиться ограничения для украинской армии, то таких же мер нужно добиваться по отношению к российским войскам.